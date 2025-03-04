통화 / STRW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
STRW: Strawberry Fields REIT Inc
12.25 USD 0.32 (2.55%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
STRW 환율이 오늘 -2.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.17이고 고가는 12.80이었습니다.
Strawberry Fields REIT Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STRW News
- Strawberry Fields: Good Things Come In Small Packages (NYSE:STRW)
- After Golden Cross, Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW)'s Technical Outlook is Bright
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Slacking Into A Rate Cut
- Strawberry Fields REIT stock price target raised to $14.50 at Lake Street
- STRW vs. OHI: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Americold Realty Trust Inc. (COLD) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- Chatham Lodging (CLDT) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- NNN REIT (NNN) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- Strawberry Fields REIT: A Mispriced Cash Machine In Skilled Nursing Real Estate
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- Strawberry Fields REIT raises $87.6 million through Series B bond offering in Israel
- Strawberry Fields Stock: Bought At $9.8/Share, Upside Potential Was Here (NYSE:STRW)
- Tariffs On, Tariffs Off
- REITs: The Riches Are In The Niches
- SILA Q4: Consistent Income From Health Care REIT (NYSE:SILA)
- Strawberry Fields REIT, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STRW)
일일 변동 비율
12.17 12.80
년간 변동
8.70 12.83
- 이전 종가
- 12.57
- 시가
- 12.70
- Bid
- 12.25
- Ask
- 12.55
- 저가
- 12.17
- 고가
- 12.80
- 볼륨
- 75
- 일일 변동
- -2.55%
- 월 변동
- 5.79%
- 6개월 변동
- 5.06%
- 년간 변동율
- -1.05%
20 9월, 토요일