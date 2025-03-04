Валюты / STRW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
STRW: Strawberry Fields REIT Inc
12.28 USD 0.49 (3.84%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STRW за сегодня изменился на -3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.23, а максимальная — 12.71.
Следите за динамикой Strawberry Fields REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости STRW
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Slacking Into A Rate Cut
- Strawberry Fields REIT stock price target raised to $14.50 at Lake Street
- STRW vs. OHI: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Americold Realty Trust Inc. (COLD) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- Chatham Lodging (CLDT) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- NNN REIT (NNN) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- Strawberry Fields REIT: A Mispriced Cash Machine In Skilled Nursing Real Estate
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- Strawberry Fields REIT raises $87.6 million through Series B bond offering in Israel
- Strawberry Fields Stock: Bought At $9.8/Share, Upside Potential Was Here (NYSE:STRW)
- Tariffs On, Tariffs Off
- REITs: The Riches Are In The Niches
- SILA Q4: Consistent Income From Health Care REIT (NYSE:SILA)
- Strawberry Fields REIT, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STRW)
Дневной диапазон
12.23 12.71
Годовой диапазон
8.70 12.83
- Предыдущее закрытие
- 12.77
- Open
- 12.71
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- Low
- 12.23
- High
- 12.71
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -3.84%
- Месячное изменение
- 6.04%
- 6-месячное изменение
- 5.32%
- Годовое изменение
- -0.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.