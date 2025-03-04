Währungen / STRW
STRW: Strawberry Fields REIT Inc
12.79 USD 0.22 (1.75%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STRW hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.65 bis zu einem Hoch von 12.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Strawberry Fields REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STRW News
Tagesspanne
12.65 12.80
Jahresspanne
8.70 12.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.57
- Eröffnung
- 12.70
- Bid
- 12.79
- Ask
- 13.09
- Tief
- 12.65
- Hoch
- 12.80
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 1.75%
- Monatsänderung
- 10.45%
- 6-Monatsänderung
- 9.69%
- Jahresänderung
- 3.31%
