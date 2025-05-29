Moedas / STRM
STRM: Streamline Health Solutions Inc
5.32 USD 0.01 (0.19%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STRM para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.31 e o mais alto foi 5.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Streamline Health Solutions Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
STRM Notícias
Faixa diária
5.31 5.32
Faixa anual
1.85 8.55
- Fechamento anterior
- 5.31
- Open
- 5.31
- Bid
- 5.32
- Ask
- 5.62
- Low
- 5.31
- High
- 5.32
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 0.19%
- Mudança de 6 meses
- 44.96%
- Mudança anual
- -35.52%
