Divisas / STRM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
STRM: Streamline Health Solutions Inc
5.32 USD 0.01 (0.19%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STRM de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.31, mientras que el máximo ha alcanzado 5.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Streamline Health Solutions Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
STRM News
- Streamline Health ® Reports Fiscal First Quarter 2025 Financial Results
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Nasdaq Gains Over 1%; Nvidia Posts Strong Revenue - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Brooge Energy (NASDAQ:BROG)
- MDaudit set to acquire Streamline Health at $5.34 per share
Rango diario
5.31 5.32
Rango anual
1.85 8.55
- Cierres anteriores
- 5.31
- Open
- 5.31
- Bid
- 5.32
- Ask
- 5.62
- Low
- 5.31
- High
- 5.32
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 0.19%
- Cambio a 6 meses
- 44.96%
- Cambio anual
- -35.52%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B