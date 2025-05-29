Währungen / STRM
STRM: Streamline Health Solutions Inc
5.32 USD 0.01 (0.19%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STRM hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.31 bis zu einem Hoch von 5.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Streamline Health Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.31 5.32
Jahresspanne
1.85 8.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.31
- Eröffnung
- 5.31
- Bid
- 5.32
- Ask
- 5.62
- Tief
- 5.31
- Hoch
- 5.32
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 44.96%
- Jahresänderung
- -35.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K