Valute / STRM
STRM: Streamline Health Solutions Inc
5.32 USD 0.01 (0.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STRM ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.31 e ad un massimo di 5.32.
Segui le dinamiche di Streamline Health Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
STRM News
- Streamline Health ® Reports Fiscal First Quarter 2025 Financial Results
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Nasdaq Gains Over 1%; Nvidia Posts Strong Revenue - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Brooge Energy (NASDAQ:BROG)
- MDaudit set to acquire Streamline Health at $5.34 per share
Intervallo Giornaliero
5.31 5.32
Intervallo Annuale
1.85 8.55
- Chiusura Precedente
- 5.31
- Apertura
- 5.31
- Bid
- 5.32
- Ask
- 5.62
- Minimo
- 5.31
- Massimo
- 5.32
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- 44.96%
- Variazione Annuale
- -35.52%
21 settembre, domenica