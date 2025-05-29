통화 / STRM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
STRM: Streamline Health Solutions Inc
5.32 USD 0.01 (0.19%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
STRM 환율이 오늘 0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.31이고 고가는 5.32이었습니다.
Streamline Health Solutions Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- H4
- D1
- W1
- MN
STRM News
- Streamline Health ® Reports Fiscal First Quarter 2025 Financial Results
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Nasdaq Gains Over 1%; Nvidia Posts Strong Revenue - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Brooge Energy (NASDAQ:BROG)
- MDaudit set to acquire Streamline Health at $5.34 per share
일일 변동 비율
5.31 5.32
년간 변동
1.85 8.55
- 이전 종가
- 5.31
- 시가
- 5.31
- Bid
- 5.32
- Ask
- 5.62
- 저가
- 5.31
- 고가
- 5.32
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- 0.19%
- 월 변동
- 0.19%
- 6개월 변동
- 44.96%
- 년간 변동율
- -35.52%
20 9월, 토요일