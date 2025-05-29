通貨 / STRM
STRM: Streamline Health Solutions Inc
5.32 USD 0.01 (0.19%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STRMの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり5.31の安値と5.32の高値で取引されました。
Streamline Health Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
STRM News
- Streamline Health ® Reports Fiscal First Quarter 2025 Financial Results
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Nasdaq Gains Over 1%; Nvidia Posts Strong Revenue - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Brooge Energy (NASDAQ:BROG)
- MDaudit set to acquire Streamline Health at $5.34 per share
1日のレンジ
5.31 5.32
1年のレンジ
1.85 8.55
- 以前の終値
- 5.31
- 始値
- 5.31
- 買値
- 5.32
- 買値
- 5.62
- 安値
- 5.31
- 高値
- 5.32
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 0.19%
- 6ヶ月の変化
- 44.96%
- 1年の変化
- -35.52%
