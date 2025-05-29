Валюты / STRM
STRM: Streamline Health Solutions Inc
5.32 USD 0.01 (0.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STRM за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.31, а максимальная — 5.32.
Следите за динамикой Streamline Health Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STRM
Дневной диапазон
5.31 5.32
Годовой диапазон
1.85 8.55
- Предыдущее закрытие
- 5.31
- Open
- 5.31
- Bid
- 5.32
- Ask
- 5.62
- Low
- 5.31
- High
- 5.32
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- 44.96%
- Годовое изменение
- -35.52%
