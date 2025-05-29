货币 / STRM
STRM: Streamline Health Solutions Inc
5.32 USD 0.01 (0.19%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STRM汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点5.31和高点5.32进行交易。
关注Streamline Health Solutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.31 5.32
年范围
1.85 8.55
- 前一天收盘价
- 5.31
- 开盘价
- 5.31
- 卖价
- 5.32
- 买价
- 5.62
- 最低价
- 5.31
- 最高价
- 5.32
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- 44.96%
- 年变化
- -35.52%
21 九月, 星期日