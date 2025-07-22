Moedas / STAA
STAA: STAAR Surgical Company
27.26 USD 0.10 (0.37%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STAA para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.12 e o mais alto foi 27.31.
Veja a dinâmica do par de moedas STAAR Surgical Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
STAA Notícias
- Broadwood apresenta procuração preliminar para bloquear venda da STAAR Surgical; empresa responde
- Broadwood apresenta procuração preliminar para bloquear venda da STAAR Surgical à Alcon
- Revolta de acionistas ameaça aquisição da STAAR Surgical pela Alcon
Faixa diária
27.12 27.31
Faixa anual
13.50 36.88
- Fechamento anterior
- 27.16
- Open
- 27.23
- Bid
- 27.26
- Ask
- 27.56
- Low
- 27.12
- High
- 27.31
- Volume
- 468
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- -0.15%
- Mudança de 6 meses
- 55.42%
- Mudança anual
- -25.70%
