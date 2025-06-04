Währungen / STAA
STAA: STAAR Surgical Company
27.11 USD 0.05 (0.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STAA hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.95 bis zu einem Hoch von 27.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die STAAR Surgical Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STAA News
- Broadwood files preliminary proxy to block STAAR Surgical sale; company responds
- Broadwood files preliminary proxy to block STAAR Surgical sale to Alcon
- Mizuho lowers Alcon stock price target to $110 on slower eye-care market growth
- Alcon Q2 2025 slides: Announces $1.5B STAAR acquisition amid softening growth
- Staar Surgical (STAA) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Stifel downgrades STAAR Surgical stock to Hold following Alcon acquisition
- STAAR Surgical (STAA) Q2 Revenue Tops 9%
- Staar Surgical (STAA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Staar Surgical (STAA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- STAAR Surgical earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- STAAR Surgical stock rating downgraded to Neutral by Sidoti on Alcon deal
- STAAR Surgical stock soars after Alcon announces $1.5B acquisition
- Why Is STAAR Surgical Stock Skyrocketing Tuesday? - Staar Surgical (NASDAQ:STAA), Alcon (NYSE:ALC)
- Top 2 Health Care Stocks You May Want To Dump In Q3 - Smith & Nephew (NYSE:SNN), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Henry Schein (HSIC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Alcon to buy eye health firm STAAR Surgical for $1.5 bln
- STAAR Surgical Q1 2025 slides: China disruption impacts revenue, global markets show growth
- STAAR Surgical appoints Deborah Andrews as CFO
- Piper Sandler maintains neutral rating on STAAR Surgical stock amid China woes
- STAAR Surgical at William Blair Conference: Strategic Shifts Amid Challenges
Tagesspanne
26.95 27.15
Jahresspanne
13.50 36.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.16
- Eröffnung
- 26.95
- Bid
- 27.11
- Ask
- 27.41
- Tief
- 26.95
- Hoch
- 27.15
- Volumen
- 155
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- -0.70%
- 6-Monatsänderung
- 54.56%
- Jahresänderung
- -26.11%
