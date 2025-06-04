KurseKategorien
STAA: STAAR Surgical Company

27.11 USD 0.05 (0.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STAA hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.95 bis zu einem Hoch von 27.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die STAAR Surgical Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.95 27.15
Jahresspanne
13.50 36.88
Vorheriger Schlusskurs
27.16
Eröffnung
26.95
Bid
27.11
Ask
27.41
Tief
26.95
Hoch
27.15
Volumen
155
Tagesänderung
-0.18%
Monatsänderung
-0.70%
6-Monatsänderung
54.56%
Jahresänderung
-26.11%
