Валюты / STAA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
STAA: STAAR Surgical Company
27.23 USD 0.44 (1.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STAA за сегодня изменился на -1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.09, а максимальная — 27.70.
Следите за динамикой STAAR Surgical Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости STAA
- Broadwood пытается блокировать продажу STAAR Surgical
- Broadwood files preliminary proxy to block STAAR Surgical sale; company responds
- Broadwood блокирует продажу STAAR Surgical компании Alcon
- Broadwood files preliminary proxy to block STAAR Surgical sale to Alcon
- Эксклюзив: Восстание акционеров угрожает поглощению STAAR Surgical компанией Alcon
- Mizuho lowers Alcon stock price target to $110 on slower eye-care market growth
- Alcon Q2 2025 slides: Announces $1.5B STAAR acquisition amid softening growth
- Staar Surgical (STAA) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Stifel downgrades STAAR Surgical stock to Hold following Alcon acquisition
- STAAR Surgical (STAA) Q2 Revenue Tops 9%
- Staar Surgical (STAA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Staar Surgical (STAA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- STAAR Surgical earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- STAAR Surgical stock rating downgraded to Neutral by Sidoti on Alcon deal
- STAAR Surgical stock soars after Alcon announces $1.5B acquisition
- Why Is STAAR Surgical Stock Skyrocketing Tuesday? - Staar Surgical (NASDAQ:STAA), Alcon (NYSE:ALC)
- Top 2 Health Care Stocks You May Want To Dump In Q3 - Smith & Nephew (NYSE:SNN), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Henry Schein (HSIC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Alcon to buy eye health firm STAAR Surgical for $1.5 bln
- STAAR Surgical Q1 2025 slides: China disruption impacts revenue, global markets show growth
Дневной диапазон
27.09 27.70
Годовой диапазон
13.50 36.88
- Предыдущее закрытие
- 27.67
- Open
- 27.57
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Low
- 27.09
- High
- 27.70
- Объем
- 1.713 K
- Дневное изменение
- -1.59%
- Месячное изменение
- -0.26%
- 6-месячное изменение
- 55.25%
- Годовое изменение
- -25.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.