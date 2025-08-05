Divisas / STAA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
STAA: STAAR Surgical Company
27.16 USD 0.07 (0.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STAA de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.98, mientras que el máximo ha alcanzado 27.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas STAAR Surgical Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STAA News
- Broadwood presenta un proxy preliminar para bloquear la venta de STAAR Surgical; la empresa responde
- Broadwood presenta proxy preliminar para bloquear venta de STAAR Surgical
- Broadwood files preliminary proxy to block STAAR Surgical sale; company responds
- Broadwood presenta proxy preliminar para bloquear la venta de STAAR Surgical a Alcon
- Broadwood presenta proxy preliminar para bloquear venta de STAAR Surgical a Alcon
- Broadwood files preliminary proxy to block STAAR Surgical sale to Alcon
- Revuelta accionaria amenaza la adquisición de STAAR Surgical por Alcon
- Exclusiva: Revuelta accionista amenaza la adquisición de STAAR Surgical por parte de Alcon
- Mizuho lowers Alcon stock price target to $110 on slower eye-care market growth
- Alcon Q2 2025 slides: Announces $1.5B STAAR acquisition amid softening growth
- Staar Surgical (STAA) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Stifel downgrades STAAR Surgical stock to Hold following Alcon acquisition
- STAAR Surgical (STAA) Q2 Revenue Tops 9%
- Staar Surgical (STAA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Staar Surgical (STAA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- STAAR Surgical earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- STAAR Surgical stock rating downgraded to Neutral by Sidoti on Alcon deal
- STAAR Surgical stock soars after Alcon announces $1.5B acquisition
- Why Is STAAR Surgical Stock Skyrocketing Tuesday? - Staar Surgical (NASDAQ:STAA), Alcon (NYSE:ALC)
- Top 2 Health Care Stocks You May Want To Dump In Q3 - Smith & Nephew (NYSE:SNN), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Henry Schein (HSIC) Q2 Earnings Lag Estimates
Rango diario
26.98 27.42
Rango anual
13.50 36.88
- Cierres anteriores
- 27.23
- Open
- 27.35
- Bid
- 27.16
- Ask
- 27.46
- Low
- 26.98
- High
- 27.42
- Volumen
- 1.867 K
- Cambio diario
- -0.26%
- Cambio mensual
- -0.51%
- Cambio a 6 meses
- 54.85%
- Cambio anual
- -25.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B