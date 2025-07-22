货币 / STAA
STAA: STAAR Surgical Company
27.24 USD 0.01 (0.04%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STAA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点27.13和高点27.42进行交易。
关注STAAR Surgical Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
STAA新闻
- Broadwood提交初步代理文件阻止STAAR Surgical出售；公司回应
- Broadwood提交初步代理文件阻止STAAR Surgical出售给Alcon
- 独家：股东反对威胁Alcon收购STAAR Surgical
- Mizuho lowers Alcon stock price target to $110 on slower eye-care market growth
- Alcon Q2 2025 slides: Announces $1.5B STAAR acquisition amid softening growth
- Staar Surgical (STAA) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Stifel downgrades STAAR Surgical stock to Hold following Alcon acquisition
- STAAR Surgical (STAA) Q2 Revenue Tops 9%
- Staar Surgical (STAA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Staar Surgical (STAA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- STAAR Surgical earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- STAAR Surgical stock rating downgraded to Neutral by Sidoti on Alcon deal
- STAAR Surgical stock soars after Alcon announces $1.5B acquisition
- Why Is STAAR Surgical Stock Skyrocketing Tuesday? - Staar Surgical (NASDAQ:STAA), Alcon (NYSE:ALC)
- Top 2 Health Care Stocks You May Want To Dump In Q3 - Smith & Nephew (NYSE:SNN), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Henry Schein (HSIC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Alcon to buy eye health firm STAAR Surgical for $1.5 bln
- STAAR Surgical Q1 2025 slides: China disruption impacts revenue, global markets show growth
日范围
27.13 27.42
年范围
13.50 36.88
- 前一天收盘价
- 27.23
- 开盘价
- 27.35
- 卖价
- 27.24
- 买价
- 27.54
- 最低价
- 27.13
- 最高价
- 27.42
- 交易量
- 479
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- -0.22%
- 6个月变化
- 55.30%
- 年变化
- -25.76%
