Valute / STAA
STAA: STAAR Surgical Company
27.24 USD 0.08 (0.29%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STAA ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.95 e ad un massimo di 27.43.
Segui le dinamiche di STAAR Surgical Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.95 27.43
Intervallo Annuale
13.50 36.88
- Chiusura Precedente
- 27.16
- Apertura
- 26.95
- Bid
- 27.24
- Ask
- 27.54
- Minimo
- 26.95
- Massimo
- 27.43
- Volume
- 2.453 K
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- -0.22%
- Variazione Semestrale
- 55.30%
- Variazione Annuale
- -25.76%
20 settembre, sabato