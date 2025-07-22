QuotazioniSezioni
Valute / STAA
Tornare a Azioni

STAA: STAAR Surgical Company

27.24 USD 0.08 (0.29%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STAA ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.95 e ad un massimo di 27.43.

Segui le dinamiche di STAAR Surgical Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STAA News

Intervallo Giornaliero
26.95 27.43
Intervallo Annuale
13.50 36.88
Chiusura Precedente
27.16
Apertura
26.95
Bid
27.24
Ask
27.54
Minimo
26.95
Massimo
27.43
Volume
2.453 K
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
-0.22%
Variazione Semestrale
55.30%
Variazione Annuale
-25.76%
20 settembre, sabato