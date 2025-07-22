通貨 / STAA
STAA: STAAR Surgical Company
27.16 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STAAの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり27.07の安値と27.31の高値で取引されました。
STAAR Surgical Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
STAA News
- ブロードウッドがSTAAR Surgical売却阻止のための予備的委任状を提出、同社が反応
- ブロードウッドがSTAAR SurgicalのAlcon売却阻止のための予備的委任状を提出
- 独占：株主の反乱がアルコンによるSTAAR Surgicalの買収を脅かす
- Mizuho lowers Alcon stock price target to $110 on slower eye-care market growth
- Alcon Q2 2025 slides: Announces $1.5B STAAR acquisition amid softening growth
- Staar Surgical (STAA) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Stifel downgrades STAAR Surgical stock to Hold following Alcon acquisition
- STAAR Surgical (STAA) Q2 Revenue Tops 9%
- Staar Surgical (STAA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Staar Surgical (STAA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- STAAR Surgical earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- STAAR Surgical stock rating downgraded to Neutral by Sidoti on Alcon deal
- STAAR Surgical stock soars after Alcon announces $1.5B acquisition
- Why Is STAAR Surgical Stock Skyrocketing Tuesday? - Staar Surgical (NASDAQ:STAA), Alcon (NYSE:ALC)
- Top 2 Health Care Stocks You May Want To Dump In Q3 - Smith & Nephew (NYSE:SNN), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Henry Schein (HSIC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Alcon to buy eye health firm STAAR Surgical for $1.5 bln
- STAAR Surgical Q1 2025 slides: China disruption impacts revenue, global markets show growth
1日のレンジ
27.07 27.31
1年のレンジ
13.50 36.88
- 以前の終値
- 27.16
- 始値
- 27.23
- 買値
- 27.16
- 買値
- 27.46
- 安値
- 27.07
- 高値
- 27.31
- 出来高
- 2.586 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -0.51%
- 6ヶ月の変化
- 54.85%
- 1年の変化
- -25.97%
