SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte

24.87 USD 0.12 (0.48%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SR-PA para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.72 e o mais alto foi 24.87.

Veja a dinâmica do par de moedas Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SR-PA hoje?

Hoje Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) está avaliado em 24.87. O instrumento é negociado dentro de 0.48%, o fechamento de ontem foi 24.75, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SR-PA em tempo real.

As ações de Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte pagam dividendos?

Atualmente Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte está avaliado em 24.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.63% e USD. Monitore os movimentos de SR-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SR-PA?

Você pode comprar ações de Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) pelo preço atual 24.87. Ordens geralmente são executadas perto de 24.87 ou 25.17, enquanto 21 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SR-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SR-PA?

Investir em Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte envolve considerar a faixa anual 23.46 - 25.15 e o preço atual 24.87. Muitos comparam 1.22% e 3.63% antes de enviar ordens em 24.87 ou 25.17. Estude as mudanças diárias de preço de SR-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPIRE INC?

O maior preço de SPIRE INC (SR-PA) no último ano foi 25.15. As ações oscilaram bastante dentro de 23.46 - 25.15, e a comparação com 24.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPIRE INC?

O menor preço de SPIRE INC (SR-PA) no ano foi 23.46. A comparação com o preço atual 24.87 e 23.46 - 25.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SR-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SR-PA?

No passado Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.75 e 3.63% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.72 24.87
Faixa anual
23.46 25.15
Fechamento anterior
24.75
Open
24.85
Bid
24.87
Ask
25.17
Low
24.72
High
24.87
Volume
21
Mudança diária
0.48%
Mudança mensal
1.22%
Mudança de 6 meses
3.63%
Mudança anual
3.63%
