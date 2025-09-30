- Visão do mercado
SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte
A taxa do SR-PA para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.72 e o mais alto foi 24.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SR-PA hoje?
Hoje Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) está avaliado em 24.87. O instrumento é negociado dentro de 0.48%, o fechamento de ontem foi 24.75, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SR-PA em tempo real.
As ações de Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte pagam dividendos?
Atualmente Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte está avaliado em 24.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.63% e USD. Monitore os movimentos de SR-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SR-PA?
Você pode comprar ações de Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) pelo preço atual 24.87. Ordens geralmente são executadas perto de 24.87 ou 25.17, enquanto 21 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SR-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SR-PA?
Investir em Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte envolve considerar a faixa anual 23.46 - 25.15 e o preço atual 24.87. Muitos comparam 1.22% e 3.63% antes de enviar ordens em 24.87 ou 25.17. Estude as mudanças diárias de preço de SR-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPIRE INC?
O maior preço de SPIRE INC (SR-PA) no último ano foi 25.15. As ações oscilaram bastante dentro de 23.46 - 25.15, e a comparação com 24.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPIRE INC?
O menor preço de SPIRE INC (SR-PA) no ano foi 23.46. A comparação com o preço atual 24.87 e 23.46 - 25.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SR-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SR-PA?
No passado Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.75 e 3.63% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.75
- Open
- 24.85
- Bid
- 24.87
- Ask
- 25.17
- Low
- 24.72
- High
- 24.87
- Volume
- 21
- Mudança diária
- 0.48%
- Mudança mensal
- 1.22%
- Mudança de 6 meses
- 3.63%
- Mudança anual
- 3.63%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4