КотировкиРазделы
Валюты / SR-PA
Назад в Рынок акций США

SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte

24.75 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SR-PA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.72, а максимальная — 24.85.

Следите за динамикой Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SR-PA сегодня?

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) сегодня оценивается на уровне 24.75. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 24.75, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SR-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte?

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte в настоящее время оценивается в 24.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.13% и USD. Отслеживайте движения SR-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции SR-PA?

Вы можете купить акции Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) по текущей цене 24.75. Ордера обычно размещаются около 24.75 или 25.05, тогда как 18 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SR-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SR-PA?

Инвестирование в Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte предполагает учет годового диапазона 23.46 - 25.15 и текущей цены 24.75. Многие сравнивают 0.73% и 3.13% перед размещением ордеров на 24.75 или 25.05. Изучайте ежедневные изменения цены SR-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPIRE INC?

Самая высокая цена SPIRE INC (SR-PA) за последний год составила 25.15. Акции заметно колебались в пределах 23.46 - 25.15, сравнение с 24.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPIRE INC?

Самая низкая цена SPIRE INC (SR-PA) за год составила 23.46. Сравнение с текущими 24.75 и 23.46 - 25.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SR-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SR-PA?

В прошлом Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.75 и 3.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.72 24.85
Годовой диапазон
23.46 25.15
Предыдущее закрытие
24.75
Open
24.85
Bid
24.75
Ask
25.05
Low
24.72
High
24.85
Объем
18
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.73%
6-месячное изменение
3.13%
Годовое изменение
3.13%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.