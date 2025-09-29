- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte
Курс SR-PA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.72, а максимальная — 24.85.
Следите за динамикой Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SR-PA сегодня?
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) сегодня оценивается на уровне 24.75. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 24.75, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SR-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte?
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte в настоящее время оценивается в 24.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.13% и USD. Отслеживайте движения SR-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции SR-PA?
Вы можете купить акции Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) по текущей цене 24.75. Ордера обычно размещаются около 24.75 или 25.05, тогда как 18 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SR-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SR-PA?
Инвестирование в Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte предполагает учет годового диапазона 23.46 - 25.15 и текущей цены 24.75. Многие сравнивают 0.73% и 3.13% перед размещением ордеров на 24.75 или 25.05. Изучайте ежедневные изменения цены SR-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPIRE INC?
Самая высокая цена SPIRE INC (SR-PA) за последний год составила 25.15. Акции заметно колебались в пределах 23.46 - 25.15, сравнение с 24.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPIRE INC?
Самая низкая цена SPIRE INC (SR-PA) за год составила 23.46. Сравнение с текущими 24.75 и 23.46 - 25.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SR-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SR-PA?
В прошлом Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.75 и 3.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.75
- Open
- 24.85
- Bid
- 24.75
- Ask
- 25.05
- Low
- 24.72
- High
- 24.85
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.73%
- 6-месячное изменение
- 3.13%
- Годовое изменение
- 3.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%