SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte
Der Wechselkurs von SR-PA hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.72 bis zu einem Hoch von 24.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SR-PA heute?
Die Aktie von Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) notiert heute bei 24.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.75 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von SR-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SR-PA Dividenden?
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte wird derzeit mit 24.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SR-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich SR-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) zum aktuellen Kurs von 24.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.87 oder 25.17 platziert, während 21 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SR-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SR-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte müssen die jährliche Spanne 23.46 - 25.15 und der aktuelle Kurs 24.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.22% und 3.63%, bevor sie Orders zu 24.87 oder 25.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SR-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPIRE INC?
Der höchste Kurs von SPIRE INC (SR-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.15. Innerhalb von 23.46 - 25.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPIRE INC?
Der niedrigste Kurs von SPIRE INC (SR-PA) im Laufe des Jahres betrug 23.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.87 und der Spanne 23.46 - 25.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SR-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SR-PA statt?
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.75 und 3.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.75
- Eröffnung
- 24.85
- Bid
- 24.87
- Ask
- 25.17
- Tief
- 24.72
- Hoch
- 24.87
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 1.22%
- 6-Monatsänderung
- 3.63%
- Jahresänderung
- 3.63%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4