SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte

24.87 USD 0.12 (0.48%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SR-PA hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.72 bis zu einem Hoch von 24.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SR-PA heute?

Die Aktie von Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) notiert heute bei 24.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.75 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von SR-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SR-PA Dividenden?

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte wird derzeit mit 24.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SR-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich SR-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte (SR-PA) zum aktuellen Kurs von 24.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.87 oder 25.17 platziert, während 21 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SR-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SR-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte müssen die jährliche Spanne 23.46 - 25.15 und der aktuelle Kurs 24.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.22% und 3.63%, bevor sie Orders zu 24.87 oder 25.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SR-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPIRE INC?

Der höchste Kurs von SPIRE INC (SR-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.15. Innerhalb von 23.46 - 25.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPIRE INC?

Der niedrigste Kurs von SPIRE INC (SR-PA) im Laufe des Jahres betrug 23.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.87 und der Spanne 23.46 - 25.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SR-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SR-PA statt?

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.75 und 3.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.72 24.87
Jahresspanne
23.46 25.15
Vorheriger Schlusskurs
24.75
Eröffnung
24.85
Bid
24.87
Ask
25.17
Tief
24.72
Hoch
24.87
Volumen
21
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
1.22%
6-Monatsänderung
3.63%
Jahresänderung
3.63%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4