- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte
Il tasso di cambio SR-PA ha avuto una variazione del 0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.72 e ad un massimo di 24.87.
Segui le dinamiche di Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SR-PA oggi?
Oggi le azioni Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte sono prezzate a 24.87. Viene scambiato all'interno di 0.48%, la chiusura di ieri è stata 24.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SR-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte pagano dividendi?
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte è attualmente valutato a 24.87. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SR-PA.
Come acquistare azioni SR-PA?
Puoi acquistare azioni Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte al prezzo attuale di 24.87. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.87 o 25.17, mentre 21 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SR-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SR-PA?
Investire in Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte implica considerare l'intervallo annuale 23.46 - 25.15 e il prezzo attuale 24.87. Molti confrontano 1.22% e 3.63% prima di effettuare ordini su 24.87 o 25.17. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SR-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPIRE INC?
Il prezzo massimo di SPIRE INC nell'ultimo anno è stato 25.15. All'interno di 23.46 - 25.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPIRE INC?
Il prezzo più basso di SPIRE INC (SR-PA) nel corso dell'anno è stato 23.46. Confrontandolo con gli attuali 24.87 e 23.46 - 25.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SR-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SR-PA?
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.75 e 3.63%.
- Chiusura Precedente
- 24.75
- Apertura
- 24.85
- Bid
- 24.87
- Ask
- 25.17
- Minimo
- 24.72
- Massimo
- 24.87
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- 0.48%
- Variazione Mensile
- 1.22%
- Variazione Semestrale
- 3.63%
- Variazione Annuale
- 3.63%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4