QuotazioniSezioni
Valute / SR-PA
Tornare a Azioni

SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte

24.87 USD 0.12 (0.48%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SR-PA ha avuto una variazione del 0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.72 e ad un massimo di 24.87.

Segui le dinamiche di Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SR-PA oggi?

Oggi le azioni Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte sono prezzate a 24.87. Viene scambiato all'interno di 0.48%, la chiusura di ieri è stata 24.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SR-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte pagano dividendi?

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte è attualmente valutato a 24.87. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SR-PA.

Come acquistare azioni SR-PA?

Puoi acquistare azioni Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte al prezzo attuale di 24.87. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.87 o 25.17, mentre 21 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SR-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SR-PA?

Investire in Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte implica considerare l'intervallo annuale 23.46 - 25.15 e il prezzo attuale 24.87. Molti confrontano 1.22% e 3.63% prima di effettuare ordini su 24.87 o 25.17. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SR-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPIRE INC?

Il prezzo massimo di SPIRE INC nell'ultimo anno è stato 25.15. All'interno di 23.46 - 25.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPIRE INC?

Il prezzo più basso di SPIRE INC (SR-PA) nel corso dell'anno è stato 23.46. Confrontandolo con gli attuali 24.87 e 23.46 - 25.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SR-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SR-PA?

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.75 e 3.63%.

Intervallo Giornaliero
24.72 24.87
Intervallo Annuale
23.46 25.15
Chiusura Precedente
24.75
Apertura
24.85
Bid
24.87
Ask
25.17
Minimo
24.72
Massimo
24.87
Volume
21
Variazione giornaliera
0.48%
Variazione Mensile
1.22%
Variazione Semestrale
3.63%
Variazione Annuale
3.63%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4