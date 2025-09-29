- 概要
SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte
SR-PAの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり24.72の安値と24.87の高値で取引されました。
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SR-PA株の現在の価格は？
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteの株価は本日24.87です。0.48%内で取引され、前日の終値は24.75、取引量は21に達しました。SR-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteの株は配当を出しますか？
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteの現在の価格は24.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.63%やUSDにも注目します。SR-PAの動きはライブチャートで確認できます。
SR-PA株を買う方法は？
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteの株は現在24.87で購入可能です。注文は通常24.87または25.17付近で行われ、21や0.08%が市場の動きを示します。SR-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
SR-PA株に投資する方法は？
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteへの投資では、年間の値幅23.46 - 25.15と現在の24.87を考慮します。注文は多くの場合24.87や25.17で行われる前に、1.22%や3.63%と比較されます。SR-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPIRE INCの株の最高値は？
SPIRE INCの過去1年の最高値は25.15でした。23.46 - 25.15内で株価は大きく変動し、24.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPIRE INCの株の最低値は？
SPIRE INC(SR-PA)の年間最安値は23.46でした。現在の24.87や23.46 - 25.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SR-PAの動きはライブチャートで確認できます。
SR-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.75、3.63%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.75
- 始値
- 24.85
- 買値
- 24.87
- 買値
- 25.17
- 安値
- 24.72
- 高値
- 24.87
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- 0.48%
- 1ヶ月の変化
- 1.22%
- 6ヶ月の変化
- 3.63%
- 1年の変化
- 3.63%
