SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte

24.87 USD 0.12 (0.48%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SR-PAの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり24.72の安値と24.87の高値で取引されました。

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SR-PA株の現在の価格は？

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteの株価は本日24.87です。0.48%内で取引され、前日の終値は24.75、取引量は21に達しました。SR-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteの株は配当を出しますか？

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteの現在の価格は24.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.63%やUSDにも注目します。SR-PAの動きはライブチャートで確認できます。

SR-PA株を買う方法は？

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteの株は現在24.87で購入可能です。注文は通常24.87または25.17付近で行われ、21や0.08%が市場の動きを示します。SR-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

SR-PA株に投資する方法は？

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteへの投資では、年間の値幅23.46 - 25.15と現在の24.87を考慮します。注文は多くの場合24.87や25.17で行われる前に、1.22%や3.63%と比較されます。SR-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPIRE INCの株の最高値は？

SPIRE INCの過去1年の最高値は25.15でした。23.46 - 25.15内で株価は大きく変動し、24.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPIRE INCの株の最低値は？

SPIRE INC(SR-PA)の年間最安値は23.46でした。現在の24.87や23.46 - 25.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SR-PAの動きはライブチャートで確認できます。

SR-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inteは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.75、3.63%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.72 24.87
1年のレンジ
23.46 25.15
以前の終値
24.75
始値
24.85
買値
24.87
買値
25.17
安値
24.72
高値
24.87
出来高
21
1日の変化
0.48%
1ヶ月の変化
1.22%
6ヶ月の変化
3.63%
1年の変化
3.63%
