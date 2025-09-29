SR-PA股票今天的价格是多少？ Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte股票今天的定价为24.87。它在0.48%范围内交易，昨天的收盘价为24.75，交易量达到21。SR-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte股票是否支付股息？ Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte目前的价值为24.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.63%和USD。实时查看图表以跟踪SR-PA走势。

如何购买SR-PA股票？ 您可以以24.87的当前价格购买Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte股票。订单通常设置在24.87或25.17附近，而21和0.08%显示市场活动。立即关注SR-PA的实时图表更新。

如何投资SR-PA股票？ 投资Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte需要考虑年度范围23.46 - 25.15和当前价格24.87。许多人在以24.87或25.17下订单之前，会比较1.22%和。实时查看SR-PA价格图表，了解每日变化。

SPIRE INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPIRE INC的最高价格是25.15。在23.46 - 25.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte的绩效。

SPIRE INC股票的最低价格是多少？ SPIRE INC（SR-PA）的最低价格为23.46。将其与当前的24.87和23.46 - 25.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SR-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。