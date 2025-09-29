SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte
今日SR-PA汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点24.72和高点24.87进行交易。
关注Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SR-PA股票今天的价格是多少？
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte股票今天的定价为24.87。它在0.48%范围内交易，昨天的收盘价为24.75，交易量达到21。SR-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte股票是否支付股息？
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte目前的价值为24.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.63%和USD。实时查看图表以跟踪SR-PA走势。
如何购买SR-PA股票？
您可以以24.87的当前价格购买Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte股票。订单通常设置在24.87或25.17附近，而21和0.08%显示市场活动。立即关注SR-PA的实时图表更新。
如何投资SR-PA股票？
投资Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte需要考虑年度范围23.46 - 25.15和当前价格24.87。许多人在以24.87或25.17下订单之前，会比较1.22%和。实时查看SR-PA价格图表，了解每日变化。
SPIRE INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPIRE INC的最高价格是25.15。在23.46 - 25.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte的绩效。
SPIRE INC股票的最低价格是多少？
SPIRE INC（SR-PA）的最低价格为23.46。将其与当前的24.87和23.46 - 25.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SR-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SR-PA股票是什么时候拆分的？
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.75和3.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.75
- 开盘价
- 24.85
- 卖价
- 24.87
- 买价
- 25.17
- 最低价
- 24.72
- 最高价
- 24.87
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.48%
- 月变化
- 1.22%
- 6个月变化
- 3.63%
- 年变化
- 3.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值