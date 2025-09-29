报价部分
货币 / SR-PA
回到股票

SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte

24.87 USD 0.12 (0.48%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SR-PA汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点24.72和高点24.87进行交易。

关注Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SR-PA股票今天的价格是多少？

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte股票今天的定价为24.87。它在0.48%范围内交易，昨天的收盘价为24.75，交易量达到21。SR-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte股票是否支付股息？

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte目前的价值为24.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.63%和USD。实时查看图表以跟踪SR-PA走势。

如何购买SR-PA股票？

您可以以24.87的当前价格购买Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte股票。订单通常设置在24.87或25.17附近，而21和0.08%显示市场活动。立即关注SR-PA的实时图表更新。

如何投资SR-PA股票？

投资Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte需要考虑年度范围23.46 - 25.15和当前价格24.87。许多人在以24.87或25.17下订单之前，会比较1.22%和。实时查看SR-PA价格图表，了解每日变化。

SPIRE INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPIRE INC的最高价格是25.15。在23.46 - 25.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte的绩效。

SPIRE INC股票的最低价格是多少？

SPIRE INC（SR-PA）的最低价格为23.46。将其与当前的24.87和23.46 - 25.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SR-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SR-PA股票是什么时候拆分的？

Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.75和3.63%中可见。

日范围
24.72 24.87
年范围
23.46 25.15
前一天收盘价
24.75
开盘价
24.85
卖价
24.87
买价
25.17
最低价
24.72
最高价
24.87
交易量
21
日变化
0.48%
月变化
1.22%
6个月变化
3.63%
年变化
3.63%
