SR-PA: Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte
Le taux de change de SR-PA a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.72 et à un maximum de 24.87.
Suivez la dynamique Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SR-PA aujourd'hui ?
L'action Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte est cotée à 24.87 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.48%, a clôturé hier à 24.75 et son volume d'échange a atteint 21. Le graphique en temps réel du cours de SR-PA présente ces mises à jour.
L'action Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte verse-t-elle des dividendes ?
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte est actuellement valorisé à 24.87. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SR-PA.
Comment acheter des actions SR-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte au cours actuel de 24.87. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.87 ou de 25.17, le 21 et le 0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SR-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SR-PA ?
Investir dans Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.46 - 25.15 et le prix actuel 24.87. Beaucoup comparent 1.22% et 3.63% avant de passer des ordres à 24.87 ou 25.17. Consultez le graphique du cours de SR-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPIRE INC ?
Le cours le plus élevé de SPIRE INC l'année dernière était 25.15. Au cours de 23.46 - 25.15, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPIRE INC ?
Le cours le plus bas de SPIRE INC (SR-PA) sur l'année a été 23.46. Sa comparaison avec 24.87 et 23.46 - 25.15 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SR-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SR-PA a-t-elle été divisée ?
Spire Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inte a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.75 et 3.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.75
- Ouverture
- 24.85
- Bid
- 24.87
- Ask
- 25.17
- Plus Bas
- 24.72
- Plus Haut
- 24.87
- Volume
- 21
- Changement quotidien
- 0.48%
- Changement Mensuel
- 1.22%
- Changement à 6 Mois
- 3.63%
- Changement Annuel
- 3.63%
