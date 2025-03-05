Moedas / SPNT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SPNT: SiriusPoint Ltd
18.10 USD 0.14 (0.78%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPNT para hoje mudou para 0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.91 e o mais alto foi 18.14.
Veja a dinâmica do par de moedas SiriusPoint Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPNT Notícias
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Third Point Investors to redeem shares, acquire Malibu Life Reinsurance
- SiriusPoint appoints Martin Hudson as board director
- Can SiriusPoint (SPNT) Climb 33.55% to Reach the Level Wall Street Analysts Expect?
- Should Value Investors Buy SiriusPoint (SPNT) Stock?
- SiriusPoint (SPNT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Siriuspoint earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- SiriusPoint beats Q2 expectations with 89.5% Core combined ratio
- Wall Street Analysts See a 29.37% Upside in SiriusPoint (SPNT): Can the Stock Really Move This High?
- Radian (RDN) Beats Q2 Earnings Estimates
- Equitable Holdings, Inc. (EQH) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Analysts Estimate SiriusPoint (SPNT) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Are Investors Undervaluing SiriusPoint (SPNT) Right Now?
- B.Riley initiates SiriusPoint stock with Buy rating, cites turnaround story
- SiriusPoint And Its Preferred Stock Are Underrated Opportunities In The Insurance Sector
- Third Point Re stock hits all-time high at 20.2 USD
- Oppenheimer initiates SiriusPoint stock with outperform rating
- Third Point Re stock hits all-time high of 19.88 USD
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q1 2025 Update (NYSE:SPNT)
- SiriusPoint shareholders elect directors, approve executive pay
- SPNT Stock Soars to All-Time High, Reaching $19.87
- This Aurora Innovation Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Tuesday - Expand Energy (NASDAQ:EXE), Aurora Innovation (NASDAQ:AUR)
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q4 2024 Update (NYSE:SPNT)
Faixa diária
17.91 18.14
Faixa anual
12.78 21.03
- Fechamento anterior
- 17.96
- Open
- 17.94
- Bid
- 18.10
- Ask
- 18.40
- Low
- 17.91
- High
- 18.14
- Volume
- 103
- Mudança diária
- 0.78%
- Mudança mensal
- -2.90%
- Mudança de 6 meses
- 5.11%
- Mudança anual
- 27.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh