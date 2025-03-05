QuotazioniSezioni
Valute / SPNT
Tornare a Azioni

SPNT: SiriusPoint Ltd

17.71 USD 0.31 (1.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPNT ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.70 e ad un massimo di 18.10.

Segui le dinamiche di SiriusPoint Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPNT News

Intervallo Giornaliero
17.70 18.10
Intervallo Annuale
12.78 21.03
Chiusura Precedente
18.02
Apertura
18.07
Bid
17.71
Ask
18.01
Minimo
17.70
Massimo
18.10
Volume
1.037 K
Variazione giornaliera
-1.72%
Variazione Mensile
-4.99%
Variazione Semestrale
2.85%
Variazione Annuale
24.72%
20 settembre, sabato