Valute / SPNT
SPNT: SiriusPoint Ltd
17.71 USD 0.31 (1.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPNT ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.70 e ad un massimo di 18.10.
Segui le dinamiche di SiriusPoint Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.70 18.10
Intervallo Annuale
12.78 21.03
- Chiusura Precedente
- 18.02
- Apertura
- 18.07
- Bid
- 17.71
- Ask
- 18.01
- Minimo
- 17.70
- Massimo
- 18.10
- Volume
- 1.037 K
- Variazione giornaliera
- -1.72%
- Variazione Mensile
- -4.99%
- Variazione Semestrale
- 2.85%
- Variazione Annuale
- 24.72%
20 settembre, sabato