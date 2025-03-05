Валюты / SPNT
SPNT: SiriusPoint Ltd
18.01 USD 0.54 (2.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPNT за сегодня изменился на -2.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.93, а максимальная — 18.49.
Следите за динамикой SiriusPoint Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPNT
Дневной диапазон
17.93 18.49
Годовой диапазон
12.78 21.03
- Предыдущее закрытие
- 18.55
- Open
- 18.49
- Bid
- 18.01
- Ask
- 18.31
- Low
- 17.93
- High
- 18.49
- Объем
- 1.044 K
- Дневное изменение
- -2.91%
- Месячное изменение
- -3.38%
- 6-месячное изменение
- 4.59%
- Годовое изменение
- 26.83%
