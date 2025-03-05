КотировкиРазделы
SPNT: SiriusPoint Ltd

18.01 USD 0.54 (2.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPNT за сегодня изменился на -2.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.93, а максимальная — 18.49.

Следите за динамикой SiriusPoint Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.93 18.49
Годовой диапазон
12.78 21.03
Предыдущее закрытие
18.55
Open
18.49
Bid
18.01
Ask
18.31
Low
17.93
High
18.49
Объем
1.044 K
Дневное изменение
-2.91%
Месячное изменение
-3.38%
6-месячное изменение
4.59%
Годовое изменение
26.83%
