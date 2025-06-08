- Visão do mercado
SPAM: Themes Cybersecurity ETF
A taxa do SPAM para hoje mudou para -4.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.56 e o mais alto foi 34.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Themes Cybersecurity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SPAM hoje?
Hoje Themes Cybersecurity ETF (SPAM) está avaliado em 34.56. O instrumento é negociado dentro de 34.56 - 34.78, o fechamento de ontem foi 36.12, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPAM em tempo real.
As ações de Themes Cybersecurity ETF pagam dividendos?
Atualmente Themes Cybersecurity ETF está avaliado em 34.56. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.00% e USD. Monitore os movimentos de SPAM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SPAM?
Você pode comprar ações de Themes Cybersecurity ETF (SPAM) pelo preço atual 34.56. Ordens geralmente são executadas perto de 34.56 ou 34.86, enquanto 18 e -0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPAM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SPAM?
Investir em Themes Cybersecurity ETF envolve considerar a faixa anual 25.01 - 36.42 e o preço atual 34.56. Muitos comparam -1.37% e 17.11% antes de enviar ordens em 34.56 ou 34.86. Estude as mudanças diárias de preço de SPAM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Themes Cybersecurity ETF?
O maior preço de Themes Cybersecurity ETF (SPAM) no último ano foi 36.42. As ações oscilaram bastante dentro de 25.01 - 36.42, e a comparação com 36.12 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Themes Cybersecurity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Themes Cybersecurity ETF?
O menor preço de Themes Cybersecurity ETF (SPAM) no ano foi 25.01. A comparação com o preço atual 34.56 e 25.01 - 36.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPAM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPAM?
No passado Themes Cybersecurity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.12 e 20.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.12
- Open
- 34.67
- Bid
- 34.56
- Ask
- 34.86
- Low
- 34.56
- High
- 34.78
- Volume
- 18
- Mudança diária
- -4.32%
- Mudança mensal
- -1.37%
- Mudança de 6 meses
- 17.11%
- Mudança anual
- 20.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.3%
- Prév.
- 2.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 7.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.