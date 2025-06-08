- Aperçu
SPAM: Themes Cybersecurity ETF
Le taux de change de SPAM a changé de -4.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.56 et à un maximum de 34.78.
Suivez la dynamique Themes Cybersecurity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SPAM aujourd'hui ?
L'action Themes Cybersecurity ETF est cotée à 34.56 aujourd'hui. Elle se négocie dans 34.56 - 34.78, a clôturé hier à 36.12 et son volume d'échange a atteint 18. Le graphique en temps réel du cours de SPAM présente ces mises à jour.
L'action Themes Cybersecurity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Themes Cybersecurity ETF est actuellement valorisé à 34.56. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPAM.
Comment acheter des actions SPAM ?
Vous pouvez acheter des actions Themes Cybersecurity ETF au cours actuel de 34.56. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.56 ou de 34.86, le 18 et le -0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPAM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SPAM ?
Investir dans Themes Cybersecurity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.01 - 36.42 et le prix actuel 34.56. Beaucoup comparent -1.37% et 17.11% avant de passer des ordres à 34.56 ou 34.86. Consultez le graphique du cours de SPAM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Themes Cybersecurity ETF ?
Le cours le plus élevé de Themes Cybersecurity ETF l'année dernière était 36.42. Au cours de 25.01 - 36.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.12 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Themes Cybersecurity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Themes Cybersecurity ETF ?
Le cours le plus bas de Themes Cybersecurity ETF (SPAM) sur l'année a été 25.01. Sa comparaison avec 34.56 et 25.01 - 36.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPAM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SPAM a-t-elle été divisée ?
Themes Cybersecurity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.12 et 20.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.12
- Ouverture
- 34.67
- Bid
- 34.56
- Ask
- 34.86
- Plus Bas
- 34.56
- Plus Haut
- 34.78
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- -4.32%
- Changement Mensuel
- -1.37%
- Changement à 6 Mois
- 17.11%
- Changement Annuel
- 20.00%
