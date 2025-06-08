- 概要
SPAM: Themes Cybersecurity ETF
SPAMの今日の為替レートは、-4.32%変化しました。日中、通貨は1あたり34.56の安値と34.78の高値で取引されました。
Themes Cybersecurity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SPAM株の現在の価格は？
Themes Cybersecurity ETFの株価は本日34.56です。34.56 - 34.78内で取引され、前日の終値は36.12、取引量は18に達しました。SPAMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Themes Cybersecurity ETFの株は配当を出しますか？
Themes Cybersecurity ETFの現在の価格は34.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.00%やUSDにも注目します。SPAMの動きはライブチャートで確認できます。
SPAM株を買う方法は？
Themes Cybersecurity ETFの株は現在34.56で購入可能です。注文は通常34.56または34.86付近で行われ、18や-0.32%が市場の動きを示します。SPAMの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPAM株に投資する方法は？
Themes Cybersecurity ETFへの投資では、年間の値幅25.01 - 36.42と現在の34.56を考慮します。注文は多くの場合34.56や34.86で行われる前に、-1.37%や17.11%と比較されます。SPAMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Themes Cybersecurity ETFの株の最高値は？
Themes Cybersecurity ETFの過去1年の最高値は36.42でした。25.01 - 36.42内で株価は大きく変動し、36.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Themes Cybersecurity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Themes Cybersecurity ETFの株の最低値は？
Themes Cybersecurity ETF(SPAM)の年間最安値は25.01でした。現在の34.56や25.01 - 36.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPAMの動きはライブチャートで確認できます。
SPAMの株式分割はいつ行われましたか？
Themes Cybersecurity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.12、20.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.12
- 始値
- 34.67
- 買値
- 34.56
- 買値
- 34.86
- 安値
- 34.56
- 高値
- 34.78
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- -4.32%
- 1ヶ月の変化
- -1.37%
- 6ヶ月の変化
- 17.11%
- 1年の変化
- 20.00%
