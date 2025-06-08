クォートセクション
通貨 / SPAM
株に戻る

SPAM: Themes Cybersecurity ETF

34.56 USD 1.56 (4.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPAMの今日の為替レートは、-4.32%変化しました。日中、通貨は1あたり34.56の安値と34.78の高値で取引されました。

Themes Cybersecurity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPAM News

よくあるご質問

SPAM株の現在の価格は？

Themes Cybersecurity ETFの株価は本日34.56です。34.56 - 34.78内で取引され、前日の終値は36.12、取引量は18に達しました。SPAMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Themes Cybersecurity ETFの株は配当を出しますか？

Themes Cybersecurity ETFの現在の価格は34.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.00%やUSDにも注目します。SPAMの動きはライブチャートで確認できます。

SPAM株を買う方法は？

Themes Cybersecurity ETFの株は現在34.56で購入可能です。注文は通常34.56または34.86付近で行われ、18や-0.32%が市場の動きを示します。SPAMの最新情報はライブチャートで確認できます。

SPAM株に投資する方法は？

Themes Cybersecurity ETFへの投資では、年間の値幅25.01 - 36.42と現在の34.56を考慮します。注文は多くの場合34.56や34.86で行われる前に、-1.37%や17.11%と比較されます。SPAMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Themes Cybersecurity ETFの株の最高値は？

Themes Cybersecurity ETFの過去1年の最高値は36.42でした。25.01 - 36.42内で株価は大きく変動し、36.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Themes Cybersecurity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Themes Cybersecurity ETFの株の最低値は？

Themes Cybersecurity ETF(SPAM)の年間最安値は25.01でした。現在の34.56や25.01 - 36.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPAMの動きはライブチャートで確認できます。

SPAMの株式分割はいつ行われましたか？

Themes Cybersecurity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.12、20.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.56 34.78
1年のレンジ
25.01 36.42
以前の終値
36.12
始値
34.67
買値
34.56
買値
34.86
安値
34.56
高値
34.78
出来高
18
1日の変化
-4.32%
1ヶ月の変化
-1.37%
6ヶ月の変化
17.11%
1年の変化
20.00%
29 10月, 水曜日
12:30
USD
商品貿易収支
実際
期待
$​-94.837 B
$​-85.541 B
12:30
USD
小売在庫前月比
実際
期待
12:30
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
0.0%
期待
1.7%
4.2%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-6.858 M
期待
0.315 M
-0.961 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
1.334 M
期待
-0.345 M
-0.770 M
18:00
USD
FOMC会合声明
実際
期待
18:00
USD
Fed金利決定
実際
4.00%
期待
4.25%
18:30
USD
FOMC記者会見
実際
期待