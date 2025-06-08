- Panorámica
SPAM: Themes Cybersecurity ETF
El tipo de cambio de SPAM de hoy ha cambiado un -4.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.56, mientras que el máximo ha alcanzado 34.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Themes Cybersecurity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SPAM hoy?
Themes Cybersecurity ETF (SPAM) se evalúa hoy en 34.56. El instrumento se negocia dentro de 34.56 - 34.78; el cierre de ayer ha sido 36.12 y el volumen comercial ha alcanzado 18. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPAM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Themes Cybersecurity ETF?
Themes Cybersecurity ETF se evalúa actualmente en 34.56. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.00% y USD. Monitoree los movimientos de SPAM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SPAM?
Puede comprar acciones de Themes Cybersecurity ETF (SPAM) al precio actual de 34.56. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.56 o 34.86, mientras que 18 y -0.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPAM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SPAM?
Invertir en Themes Cybersecurity ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.01 - 36.42 y el precio actual 34.56. Muchos comparan -1.37% y 17.11% antes de colocar órdenes en 34.56 o 34.86. Estudie los cambios diarios de precios de SPAM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Themes Cybersecurity ETF?
El precio más alto de Themes Cybersecurity ETF (SPAM) en el último año ha sido 36.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.01 - 36.42, una comparación con 36.12 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Themes Cybersecurity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Themes Cybersecurity ETF?
El precio más bajo de Themes Cybersecurity ETF (SPAM) para el año ha sido 25.01. La comparación con los actuales 34.56 y 25.01 - 36.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPAM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPAM?
En el pasado, Themes Cybersecurity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.12 y 20.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 36.12
- Open
- 34.67
- Bid
- 34.56
- Ask
- 34.86
- Low
- 34.56
- High
- 34.78
- Volumen
- 18
- Cambio diario
- -4.32%
- Cambio mensual
- -1.37%
- Cambio a 6 meses
- 17.11%
- Cambio anual
- 20.00%
- Act.
-
- Pronós.
- $-94.837 B
- Prev.
- $-85.541 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 0.0%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 4.2%
- Act.
- -6.858 M
- Pronós.
- 0.315 M
- Prev.
- -0.961 M
- Act.
- 1.334 M
- Pronós.
- -0.345 M
- Prev.
- -0.770 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.