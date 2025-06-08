- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SPAM: Themes Cybersecurity ETF
Il tasso di cambio SPAM ha avuto una variazione del -4.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.56 e ad un massimo di 34.78.
Segui le dinamiche di Themes Cybersecurity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPAM News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SPAM oggi?
Oggi le azioni Themes Cybersecurity ETF sono prezzate a 34.56. Viene scambiato all'interno di 34.56 - 34.78, la chiusura di ieri è stata 36.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPAM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Themes Cybersecurity ETF pagano dividendi?
Themes Cybersecurity ETF è attualmente valutato a 34.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPAM.
Come acquistare azioni SPAM?
Puoi acquistare azioni Themes Cybersecurity ETF al prezzo attuale di 34.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.56 o 34.86, mentre 18 e -0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPAM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SPAM?
Investire in Themes Cybersecurity ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.01 - 36.42 e il prezzo attuale 34.56. Molti confrontano -1.37% e 17.11% prima di effettuare ordini su 34.56 o 34.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPAM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Themes Cybersecurity ETF?
Il prezzo massimo di Themes Cybersecurity ETF nell'ultimo anno è stato 36.42. All'interno di 25.01 - 36.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Themes Cybersecurity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Themes Cybersecurity ETF?
Il prezzo più basso di Themes Cybersecurity ETF (SPAM) nel corso dell'anno è stato 25.01. Confrontandolo con gli attuali 34.56 e 25.01 - 36.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPAM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPAM?
Themes Cybersecurity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.12 e 20.00%.
- Chiusura Precedente
- 36.12
- Apertura
- 34.67
- Bid
- 34.56
- Ask
- 34.86
- Minimo
- 34.56
- Massimo
- 34.78
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -4.32%
- Variazione Mensile
- -1.37%
- Variazione Semestrale
- 17.11%
- Variazione Annuale
- 20.00%
- Agire
-
- Fcst
- $-94.837 B
- Prev
- $-85.541 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.0%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 4.2%
- Agire
- -6.858 M
- Fcst
- 0.315 M
- Prev
- -0.961 M
- Agire
- 1.334 M
- Fcst
- -0.345 M
- Prev
- -0.770 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.00%
- Fcst
- Prev
- 4.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev