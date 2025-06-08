- Übersicht
SPAM: Themes Cybersecurity ETF
Der Wechselkurs von SPAM hat sich für heute um -4.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.56 bis zu einem Hoch von 34.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Themes Cybersecurity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPAM heute?
Die Aktie von Themes Cybersecurity ETF (SPAM) notiert heute bei 34.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von 34.56 - 34.78 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.12 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von SPAM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPAM Dividenden?
Themes Cybersecurity ETF wird derzeit mit 34.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPAM zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPAM-Aktien?
Sie können Aktien von Themes Cybersecurity ETF (SPAM) zum aktuellen Kurs von 34.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.56 oder 34.86 platziert, während 18 und -0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPAM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPAM-Aktien?
Bei einer Investition in Themes Cybersecurity ETF müssen die jährliche Spanne 25.01 - 36.42 und der aktuelle Kurs 34.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.37% und 17.11%, bevor sie Orders zu 34.56 oder 34.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPAM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Themes Cybersecurity ETF?
Der höchste Kurs von Themes Cybersecurity ETF (SPAM) im vergangenen Jahr lag bei 36.42. Innerhalb von 25.01 - 36.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.12 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Themes Cybersecurity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Themes Cybersecurity ETF?
Der niedrigste Kurs von Themes Cybersecurity ETF (SPAM) im Laufe des Jahres betrug 25.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.56 und der Spanne 25.01 - 36.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPAM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPAM statt?
Themes Cybersecurity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.12 und 20.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Akt
-
- Erw
- Vorh