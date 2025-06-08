- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPAM: Themes Cybersecurity ETF
Курс SPAM за сегодня изменился на -4.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.56, а максимальная — 34.78.
Следите за динамикой Themes Cybersecurity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPAM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPAM сегодня?
Themes Cybersecurity ETF (SPAM) сегодня оценивается на уровне 34.56. Инструмент торгуется в пределах 34.56 - 34.78, вчерашнее закрытие составило 36.12, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPAM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Cybersecurity ETF?
Themes Cybersecurity ETF в настоящее время оценивается в 34.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.00% и USD. Отслеживайте движения SPAM на графике в реальном времени.
Как купить акции SPAM?
Вы можете купить акции Themes Cybersecurity ETF (SPAM) по текущей цене 34.56. Ордера обычно размещаются около 34.56 или 34.86, тогда как 18 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPAM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPAM?
Инвестирование в Themes Cybersecurity ETF предполагает учет годового диапазона 25.01 - 36.42 и текущей цены 34.56. Многие сравнивают -1.37% и 17.11% перед размещением ордеров на 34.56 или 34.86. Изучайте ежедневные изменения цены SPAM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes Cybersecurity ETF?
Самая высокая цена Themes Cybersecurity ETF (SPAM) за последний год составила 36.42. Акции заметно колебались в пределах 25.01 - 36.42, сравнение с 36.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Cybersecurity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes Cybersecurity ETF?
Самая низкая цена Themes Cybersecurity ETF (SPAM) за год составила 25.01. Сравнение с текущими 34.56 и 25.01 - 36.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPAM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPAM?
В прошлом Themes Cybersecurity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.12 и 20.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.12
- Open
- 34.67
- Bid
- 34.56
- Ask
- 34.86
- Low
- 34.56
- High
- 34.78
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -4.32%
- Месячное изменение
- -1.37%
- 6-месячное изменение
- 17.11%
- Годовое изменение
- 20.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 7.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.