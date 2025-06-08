КотировкиРазделы
34.56 USD 1.56 (4.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPAM за сегодня изменился на -4.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.56, а максимальная — 34.78.

Следите за динамикой Themes Cybersecurity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPAM сегодня?

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) сегодня оценивается на уровне 34.56. Инструмент торгуется в пределах 34.56 - 34.78, вчерашнее закрытие составило 36.12, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPAM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Cybersecurity ETF?

Themes Cybersecurity ETF в настоящее время оценивается в 34.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.00% и USD. Отслеживайте движения SPAM на графике в реальном времени.

Как купить акции SPAM?

Вы можете купить акции Themes Cybersecurity ETF (SPAM) по текущей цене 34.56. Ордера обычно размещаются около 34.56 или 34.86, тогда как 18 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPAM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPAM?

Инвестирование в Themes Cybersecurity ETF предполагает учет годового диапазона 25.01 - 36.42 и текущей цены 34.56. Многие сравнивают -1.37% и 17.11% перед размещением ордеров на 34.56 или 34.86. Изучайте ежедневные изменения цены SPAM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Cybersecurity ETF?

Самая высокая цена Themes Cybersecurity ETF (SPAM) за последний год составила 36.42. Акции заметно колебались в пределах 25.01 - 36.42, сравнение с 36.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Cybersecurity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Cybersecurity ETF?

Самая низкая цена Themes Cybersecurity ETF (SPAM) за год составила 25.01. Сравнение с текущими 34.56 и 25.01 - 36.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPAM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPAM?

В прошлом Themes Cybersecurity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.12 и 20.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.56 34.78
Годовой диапазон
25.01 36.42
Предыдущее закрытие
36.12
Open
34.67
Bid
34.56
Ask
34.86
Low
34.56
High
34.78
Объем
18
Дневное изменение
-4.32%
Месячное изменение
-1.37%
6-месячное изменение
17.11%
Годовое изменение
20.00%
