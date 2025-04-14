Moedas / SOND
SOND: Sonder Holdings Inc - Class A
1.87 USD 0.06 (3.11%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOND para hoje mudou para -3.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.80 e o mais alto foi 2.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Sonder Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.80 2.10
Faixa anual
1.47 4.99
- Fechamento anterior
- 1.93
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Low
- 1.80
- High
- 2.10
- Volume
- 125
- Mudança diária
- -3.11%
- Mudança mensal
- -1.58%
- Mudança de 6 meses
- -7.88%
- Mudança anual
- -58.63%
