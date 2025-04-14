Währungen / SOND
SOND: Sonder Holdings Inc - Class A
1.73 USD 0.14 (7.49%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOND hat sich für heute um -7.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.73 bis zu einem Hoch von 1.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sonder Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SOND News
- Sonder Posts 11% Revenue Drop in Q1
- Sonder CFO Michael Hughes resigns, CEO search continues
- Why Is Sonder Holdings Stock Gaining Friday? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
- Sonder Posts Narrower Loss in Fiscal Q4
- Sonder Holdings receives Nasdaq compliance warning
- What's Going On With Sonder Shares Today: What's Going On? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
Tagesspanne
1.73 1.84
Jahresspanne
1.47 4.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.87
- Eröffnung
- 1.80
- Bid
- 1.73
- Ask
- 2.03
- Tief
- 1.73
- Hoch
- 1.84
- Volumen
- 101
- Tagesänderung
- -7.49%
- Monatsänderung
- -8.95%
- 6-Monatsänderung
- -14.78%
- Jahresänderung
- -61.73%
