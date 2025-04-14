Валюты / SOND
SOND: Sonder Holdings Inc - Class A
1.69 USD 0.02 (1.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOND за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.68, а максимальная — 1.72.
Следите за динамикой Sonder Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SOND
- Sonder Posts 11% Revenue Drop in Q1
- Sonder CFO Michael Hughes resigns, CEO search continues
- Why Is Sonder Holdings Stock Gaining Friday? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
- Sonder Posts Narrower Loss in Fiscal Q4
- Sonder Holdings receives Nasdaq compliance warning
- What's Going On With Sonder Shares Today: What's Going On? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
Дневной диапазон
1.68 1.72
Годовой диапазон
1.47 4.99
- Предыдущее закрытие
- 1.71
- Open
- 1.72
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Low
- 1.68
- High
- 1.72
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -1.17%
- Месячное изменение
- -11.05%
- 6-месячное изменение
- -16.75%
- Годовое изменение
- -62.61%
