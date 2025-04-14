货币 / SOND
SOND: Sonder Holdings Inc - Class A
1.93 USD 0.24 (14.20%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SOND汇率已更改14.20%。当日，交易品种以低点1.77和高点1.95进行交易。
关注Sonder Holdings Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SOND新闻
- Sonder Posts 11% Revenue Drop in Q1
- Sonder CFO Michael Hughes resigns, CEO search continues
- Why Is Sonder Holdings Stock Gaining Friday? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
- Sonder Posts Narrower Loss in Fiscal Q4
- Sonder Holdings receives Nasdaq compliance warning
- What's Going On With Sonder Shares Today: What's Going On? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
日范围
1.77 1.95
年范围
1.47 4.99
- 前一天收盘价
- 1.69
- 开盘价
- 1.85
- 卖价
- 1.93
- 买价
- 2.23
- 最低价
- 1.77
- 最高价
- 1.95
- 交易量
- 50
- 日变化
- 14.20%
- 月变化
- 1.58%
- 6个月变化
- -4.93%
- 年变化
- -57.30%
