통화 / SOND
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SOND: Sonder Holdings Inc - Class A
1.76 USD 0.11 (5.88%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOND 환율이 오늘 -5.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.69이고 고가는 1.84이었습니다.
Sonder Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOND News
- Sonder Posts 11% Revenue Drop in Q1
- Sonder CFO Michael Hughes resigns, CEO search continues
- Why Is Sonder Holdings Stock Gaining Friday? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
- Sonder Posts Narrower Loss in Fiscal Q4
- Sonder Holdings receives Nasdaq compliance warning
- What's Going On With Sonder Shares Today: What's Going On? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
일일 변동 비율
1.69 1.84
년간 변동
1.47 4.99
- 이전 종가
- 1.87
- 시가
- 1.80
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- 저가
- 1.69
- 고가
- 1.84
- 볼륨
- 164
- 일일 변동
- -5.88%
- 월 변동
- -7.37%
- 6개월 변동
- -13.30%
- 년간 변동율
- -61.06%
20 9월, 토요일