通貨 / SOND
SOND: Sonder Holdings Inc - Class A
1.87 USD 0.06 (3.11%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SONDの今日の為替レートは、-3.11%変化しました。日中、通貨は1あたり1.80の安値と2.10の高値で取引されました。
Sonder Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.80 2.10
1年のレンジ
1.47 4.99
- 以前の終値
- 1.93
- 始値
- 1.89
- 買値
- 1.87
- 買値
- 2.17
- 安値
- 1.80
- 高値
- 2.10
- 出来高
- 125
- 1日の変化
- -3.11%
- 1ヶ月の変化
- -1.58%
- 6ヶ月の変化
- -7.88%
- 1年の変化
- -58.63%
