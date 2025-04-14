Valute / SOND
SOND: Sonder Holdings Inc - Class A
1.76 USD 0.11 (5.88%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOND ha avuto una variazione del -5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.69 e ad un massimo di 1.84.
Segui le dinamiche di Sonder Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.69 1.84
Intervallo Annuale
1.47 4.99
- Chiusura Precedente
- 1.87
- Apertura
- 1.80
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Minimo
- 1.69
- Massimo
- 1.84
- Volume
- 164
- Variazione giornaliera
- -5.88%
- Variazione Mensile
- -7.37%
- Variazione Semestrale
- -13.30%
- Variazione Annuale
- -61.06%
21 settembre, domenica