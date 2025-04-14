QuotazioniSezioni
SOND: Sonder Holdings Inc - Class A

1.76 USD 0.11 (5.88%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SOND ha avuto una variazione del -5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.69 e ad un massimo di 1.84.

Segui le dinamiche di Sonder Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
1.69 1.84
Intervallo Annuale
1.47 4.99
Chiusura Precedente
1.87
Apertura
1.80
Bid
1.76
Ask
2.06
Minimo
1.69
Massimo
1.84
Volume
164
Variazione giornaliera
-5.88%
Variazione Mensile
-7.37%
Variazione Semestrale
-13.30%
Variazione Annuale
-61.06%
21 settembre, domenica