SOND: Sonder Holdings Inc - Class A
1.93 USD 0.24 (14.20%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOND de hoy ha cambiado un 14.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.69, mientras que el máximo ha alcanzado 1.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sonder Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SOND News
- Sonder Posts 11% Revenue Drop in Q1
- Sonder CFO Michael Hughes resigns, CEO search continues
- Why Is Sonder Holdings Stock Gaining Friday? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
- Sonder Posts Narrower Loss in Fiscal Q4
- Sonder Holdings receives Nasdaq compliance warning
- What's Going On With Sonder Shares Today: What's Going On? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
Rango diario
1.69 1.96
Rango anual
1.47 4.99
- Cierres anteriores
- 1.69
- Open
- 1.69
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Low
- 1.69
- High
- 1.96
- Volumen
- 196
- Cambio diario
- 14.20%
- Cambio mensual
- 1.58%
- Cambio a 6 meses
- -4.93%
- Cambio anual
- -57.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B