SOJF: SOUTHERN CO
A taxa do SOJF para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.85 e o mais alto foi 26.02.
Veja a dinâmica do par de moedas SOUTHERN CO. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SOJF hoje?
Hoje SOUTHERN CO (SOJF) está avaliado em 25.88. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 25.84, e o volume de negociação atingiu 52. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SOJF em tempo real.
As ações de SOUTHERN CO pagam dividendos?
Atualmente SOUTHERN CO está avaliado em 25.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.49% e USD. Monitore os movimentos de SOJF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SOJF?
Você pode comprar ações de SOUTHERN CO (SOJF) pelo preço atual 25.88. Ordens geralmente são executadas perto de 25.88 ou 26.18, enquanto 52 e -0.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SOJF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SOJF?
Investir em SOUTHERN CO envolve considerar a faixa anual 24.92 - 26.99 e o preço atual 25.88. Muitos comparam -1.22% e 0.86% antes de enviar ordens em 25.88 ou 26.18. Estude as mudanças diárias de preço de SOJF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SOUTHERN CO?
O maior preço de SOUTHERN CO (SOJF) no último ano foi 26.99. As ações oscilaram bastante dentro de 24.92 - 26.99, e a comparação com 25.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SOUTHERN CO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SOUTHERN CO?
O menor preço de SOUTHERN CO (SOJF) no ano foi 24.92. A comparação com o preço atual 25.88 e 24.92 - 26.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SOJF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SOJF?
No passado SOUTHERN CO passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.84 e 1.49% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.84
- Open
- 26.02
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Low
- 25.85
- High
- 26.02
- Volume
- 52
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- -1.22%
- Mudança de 6 meses
- 0.86%
- Mudança anual
- 1.49%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4