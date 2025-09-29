- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SOJF: SOUTHERN CO
Курс SOJF за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.85, а максимальная — 26.02.
Следите за динамикой SOUTHERN CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOJF сегодня?
SOUTHERN CO (SOJF) сегодня оценивается на уровне 25.88. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 25.84, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOJF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SOUTHERN CO?
SOUTHERN CO в настоящее время оценивается в 25.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.49% и USD. Отслеживайте движения SOJF на графике в реальном времени.
Как купить акции SOJF?
Вы можете купить акции SOUTHERN CO (SOJF) по текущей цене 25.88. Ордера обычно размещаются около 25.88 или 26.18, тогда как 52 и -0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOJF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOJF?
Инвестирование в SOUTHERN CO предполагает учет годового диапазона 24.92 - 26.99 и текущей цены 25.88. Многие сравнивают -1.22% и 0.86% перед размещением ордеров на 25.88 или 26.18. Изучайте ежедневные изменения цены SOJF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SOUTHERN CO?
Самая высокая цена SOUTHERN CO (SOJF) за последний год составила 26.99. Акции заметно колебались в пределах 24.92 - 26.99, сравнение с 25.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SOUTHERN CO на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SOUTHERN CO?
Самая низкая цена SOUTHERN CO (SOJF) за год составила 24.92. Сравнение с текущими 25.88 и 24.92 - 26.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOJF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOJF?
В прошлом SOUTHERN CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.84 и 1.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.84
- Open
- 26.02
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Low
- 25.85
- High
- 26.02
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- -1.22%
- 6-месячное изменение
- 0.86%
- Годовое изменение
- 1.49%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%