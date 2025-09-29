КотировкиРазделы
SOJF: SOUTHERN CO

25.88 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOJF за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.85, а максимальная — 26.02.

Следите за динамикой SOUTHERN CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOJF сегодня?

SOUTHERN CO (SOJF) сегодня оценивается на уровне 25.88. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 25.84, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOJF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SOUTHERN CO?

SOUTHERN CO в настоящее время оценивается в 25.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.49% и USD. Отслеживайте движения SOJF на графике в реальном времени.

Как купить акции SOJF?

Вы можете купить акции SOUTHERN CO (SOJF) по текущей цене 25.88. Ордера обычно размещаются около 25.88 или 26.18, тогда как 52 и -0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOJF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOJF?

Инвестирование в SOUTHERN CO предполагает учет годового диапазона 24.92 - 26.99 и текущей цены 25.88. Многие сравнивают -1.22% и 0.86% перед размещением ордеров на 25.88 или 26.18. Изучайте ежедневные изменения цены SOJF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SOUTHERN CO?

Самая высокая цена SOUTHERN CO (SOJF) за последний год составила 26.99. Акции заметно колебались в пределах 24.92 - 26.99, сравнение с 25.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SOUTHERN CO на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SOUTHERN CO?

Самая низкая цена SOUTHERN CO (SOJF) за год составила 24.92. Сравнение с текущими 25.88 и 24.92 - 26.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOJF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOJF?

В прошлом SOUTHERN CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.84 и 1.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.85 26.02
Годовой диапазон
24.92 26.99
Предыдущее закрытие
25.84
Open
26.02
Bid
25.88
Ask
26.18
Low
25.85
High
26.02
Объем
52
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
-1.22%
6-месячное изменение
0.86%
Годовое изменение
1.49%
