SOJF: SOUTHERN CO
Der Wechselkurs von SOJF hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.85 bis zu einem Hoch von 26.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die SOUTHERN CO-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SOJF heute?
Die Aktie von SOUTHERN CO (SOJF) notiert heute bei 25.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.84 und das Handelsvolumen erreichte 52. Das Live-Chart von SOJF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SOJF Dividenden?
SOUTHERN CO wird derzeit mit 25.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SOJF zu verfolgen.
Wie kaufe ich SOJF-Aktien?
Sie können Aktien von SOUTHERN CO (SOJF) zum aktuellen Kurs von 25.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.88 oder 26.18 platziert, während 52 und -0.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SOJF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SOJF-Aktien?
Bei einer Investition in SOUTHERN CO müssen die jährliche Spanne 24.92 - 26.99 und der aktuelle Kurs 25.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.22% und 0.86%, bevor sie Orders zu 25.88 oder 26.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SOJF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SOUTHERN CO?
Der höchste Kurs von SOUTHERN CO (SOJF) im vergangenen Jahr lag bei 26.99. Innerhalb von 24.92 - 26.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.84 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SOUTHERN CO mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SOUTHERN CO?
Der niedrigste Kurs von SOUTHERN CO (SOJF) im Laufe des Jahres betrug 24.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.88 und der Spanne 24.92 - 26.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SOJF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SOJF statt?
SOUTHERN CO hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.84 und 1.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.84
- Eröffnung
- 26.02
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Tief
- 25.85
- Hoch
- 26.02
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- -1.22%
- 6-Monatsänderung
- 0.86%
- Jahresänderung
- 1.49%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4