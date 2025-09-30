- Aperçu
SOJF: SOUTHERN CO
Le taux de change de SOJF a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.85 et à un maximum de 26.02.
Suivez la dynamique SOUTHERN CO. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SOJF aujourd'hui ?
L'action SOUTHERN CO est cotée à 25.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.15%, a clôturé hier à 25.84 et son volume d'échange a atteint 52. Le graphique en temps réel du cours de SOJF présente ces mises à jour.
L'action SOUTHERN CO verse-t-elle des dividendes ?
SOUTHERN CO est actuellement valorisé à 25.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SOJF.
Comment acheter des actions SOJF ?
Vous pouvez acheter des actions SOUTHERN CO au cours actuel de 25.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.88 ou de 26.18, le 52 et le -0.54% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SOJF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SOJF ?
Investir dans SOUTHERN CO implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.92 - 26.99 et le prix actuel 25.88. Beaucoup comparent -1.22% et 0.86% avant de passer des ordres à 25.88 ou 26.18. Consultez le graphique du cours de SOJF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SOUTHERN CO ?
Le cours le plus élevé de SOUTHERN CO l'année dernière était 26.99. Au cours de 24.92 - 26.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SOUTHERN CO sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SOUTHERN CO ?
Le cours le plus bas de SOUTHERN CO (SOJF) sur l'année a été 24.92. Sa comparaison avec 25.88 et 24.92 - 26.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SOJF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SOJF a-t-elle été divisée ?
SOUTHERN CO a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.84 et 1.49% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.84
- Ouverture
- 26.02
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Plus Bas
- 25.85
- Plus Haut
- 26.02
- Volume
- 52
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- -1.22%
- Changement à 6 Mois
- 0.86%
- Changement Annuel
- 1.49%
