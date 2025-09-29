クォートセクション
通貨 / SOJF
株に戻る

SOJF: SOUTHERN CO

25.88 USD 0.04 (0.15%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOJFの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり25.85の安値と26.02の高値で取引されました。

SOUTHERN COダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SOJF株の現在の価格は？

SOUTHERN COの株価は本日25.88です。0.15%内で取引され、前日の終値は25.84、取引量は52に達しました。SOJFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SOUTHERN COの株は配当を出しますか？

SOUTHERN COの現在の価格は25.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.49%やUSDにも注目します。SOJFの動きはライブチャートで確認できます。

SOJF株を買う方法は？

SOUTHERN COの株は現在25.88で購入可能です。注文は通常25.88または26.18付近で行われ、52や-0.54%が市場の動きを示します。SOJFの最新情報はライブチャートで確認できます。

SOJF株に投資する方法は？

SOUTHERN COへの投資では、年間の値幅24.92 - 26.99と現在の25.88を考慮します。注文は多くの場合25.88や26.18で行われる前に、-1.22%や0.86%と比較されます。SOJFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SOUTHERN COの株の最高値は？

SOUTHERN COの過去1年の最高値は26.99でした。24.92 - 26.99内で株価は大きく変動し、25.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SOUTHERN COのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SOUTHERN COの株の最低値は？

SOUTHERN CO(SOJF)の年間最安値は24.92でした。現在の25.88や24.92 - 26.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOJFの動きはライブチャートで確認できます。

SOJFの株式分割はいつ行われましたか？

SOUTHERN COは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.84、1.49%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.85 26.02
1年のレンジ
24.92 26.99
以前の終値
25.84
始値
26.02
買値
25.88
買値
26.18
安値
25.85
高値
26.02
出来高
52
1日の変化
0.15%
1ヶ月の変化
-1.22%
6ヶ月の変化
0.86%
1年の変化
1.49%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待