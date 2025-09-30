- Panoramica
SOJF: SOUTHERN CO
Il tasso di cambio SOJF ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.85 e ad un massimo di 26.02.
Segui le dinamiche di SOUTHERN CO. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SOJF oggi?
Oggi le azioni SOUTHERN CO sono prezzate a 25.88. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 25.84 e il volume degli scambi ha raggiunto 52. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOJF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SOUTHERN CO pagano dividendi?
SOUTHERN CO è attualmente valutato a 25.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOJF.
Come acquistare azioni SOJF?
Puoi acquistare azioni SOUTHERN CO al prezzo attuale di 25.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.88 o 26.18, mentre 52 e -0.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOJF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SOJF?
Investire in SOUTHERN CO implica considerare l'intervallo annuale 24.92 - 26.99 e il prezzo attuale 25.88. Molti confrontano -1.22% e 0.86% prima di effettuare ordini su 25.88 o 26.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOJF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SOUTHERN CO?
Il prezzo massimo di SOUTHERN CO nell'ultimo anno è stato 26.99. All'interno di 24.92 - 26.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.84 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SOUTHERN CO utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SOUTHERN CO?
Il prezzo più basso di SOUTHERN CO (SOJF) nel corso dell'anno è stato 24.92. Confrontandolo con gli attuali 25.88 e 24.92 - 26.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOJF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOJF?
SOUTHERN CO ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.84 e 1.49%.
- Chiusura Precedente
- 25.84
- Apertura
- 26.02
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Minimo
- 25.85
- Massimo
- 26.02
- Volume
- 52
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- -1.22%
- Variazione Semestrale
- 0.86%
- Variazione Annuale
- 1.49%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4