SOJF
SOJF: SOUTHERN CO

25.88 USD 0.04 (0.15%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SOJF ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.85 e ad un massimo di 26.02.

Segui le dinamiche di SOUTHERN CO. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SOJF oggi?

Oggi le azioni SOUTHERN CO sono prezzate a 25.88. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 25.84 e il volume degli scambi ha raggiunto 52. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOJF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SOUTHERN CO pagano dividendi?

SOUTHERN CO è attualmente valutato a 25.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOJF.

Come acquistare azioni SOJF?

Puoi acquistare azioni SOUTHERN CO al prezzo attuale di 25.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.88 o 26.18, mentre 52 e -0.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOJF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SOJF?

Investire in SOUTHERN CO implica considerare l'intervallo annuale 24.92 - 26.99 e il prezzo attuale 25.88. Molti confrontano -1.22% e 0.86% prima di effettuare ordini su 25.88 o 26.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOJF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SOUTHERN CO?

Il prezzo massimo di SOUTHERN CO nell'ultimo anno è stato 26.99. All'interno di 24.92 - 26.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.84 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SOUTHERN CO utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SOUTHERN CO?

Il prezzo più basso di SOUTHERN CO (SOJF) nel corso dell'anno è stato 24.92. Confrontandolo con gli attuali 25.88 e 24.92 - 26.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOJF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOJF?

SOUTHERN CO ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.84 e 1.49%.

Intervallo Giornaliero
25.85 26.02
Intervallo Annuale
24.92 26.99
Chiusura Precedente
25.84
Apertura
26.02
Bid
25.88
Ask
26.18
Minimo
25.85
Massimo
26.02
Volume
52
Variazione giornaliera
0.15%
Variazione Mensile
-1.22%
Variazione Semestrale
0.86%
Variazione Annuale
1.49%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4