SOJF: SOUTHERN CO
今日SOJF汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点25.85和高点26.02进行交易。
关注SOUTHERN CO动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SOJF股票今天的价格是多少？
SOUTHERN CO股票今天的定价为25.88。它在0.15%范围内交易，昨天的收盘价为25.84，交易量达到52。SOJF的实时价格图表显示了这些更新。
SOUTHERN CO股票是否支付股息？
SOUTHERN CO目前的价值为25.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.49%和USD。实时查看图表以跟踪SOJF走势。
如何购买SOJF股票？
您可以以25.88的当前价格购买SOUTHERN CO股票。订单通常设置在25.88或26.18附近，而52和-0.54%显示市场活动。立即关注SOJF的实时图表更新。
如何投资SOJF股票？
投资SOUTHERN CO需要考虑年度范围24.92 - 26.99和当前价格25.88。许多人在以25.88或26.18下订单之前，会比较-1.22%和。实时查看SOJF价格图表，了解每日变化。
SOUTHERN CO股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SOUTHERN CO的最高价格是26.99。在24.92 - 26.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SOUTHERN CO的绩效。
SOUTHERN CO股票的最低价格是多少？
SOUTHERN CO（SOJF）的最低价格为24.92。将其与当前的25.88和24.92 - 26.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOJF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOJF股票是什么时候拆分的？
SOUTHERN CO历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.84和1.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.84
- 开盘价
- 26.02
- 卖价
- 25.88
- 买价
- 26.18
- 最低价
- 25.85
- 最高价
- 26.02
- 交易量
- 52
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- -1.22%
- 6个月变化
- 0.86%
- 年变化
- 1.49%
- 实际值
- 预测值
