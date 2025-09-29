报价部分
SOJF: SOUTHERN CO

25.88 USD 0.04 (0.15%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SOJF汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点25.85和高点26.02进行交易。

关注SOUTHERN CO动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SOJF股票今天的价格是多少？

SOUTHERN CO股票今天的定价为25.88。它在0.15%范围内交易，昨天的收盘价为25.84，交易量达到52。SOJF的实时价格图表显示了这些更新。

SOUTHERN CO股票是否支付股息？

SOUTHERN CO目前的价值为25.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.49%和USD。实时查看图表以跟踪SOJF走势。

如何购买SOJF股票？

您可以以25.88的当前价格购买SOUTHERN CO股票。订单通常设置在25.88或26.18附近，而52和-0.54%显示市场活动。立即关注SOJF的实时图表更新。

如何投资SOJF股票？

投资SOUTHERN CO需要考虑年度范围24.92 - 26.99和当前价格25.88。许多人在以25.88或26.18下订单之前，会比较-1.22%和。实时查看SOJF价格图表，了解每日变化。

SOUTHERN CO股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SOUTHERN CO的最高价格是26.99。在24.92 - 26.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SOUTHERN CO的绩效。

SOUTHERN CO股票的最低价格是多少？

SOUTHERN CO（SOJF）的最低价格为24.92。将其与当前的25.88和24.92 - 26.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOJF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOJF股票是什么时候拆分的？

SOUTHERN CO历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.84和1.49%中可见。

日范围
25.85 26.02
年范围
24.92 26.99
前一天收盘价
25.84
开盘价
26.02
卖价
25.88
买价
26.18
最低价
25.85
最高价
26.02
交易量
52
日变化
0.15%
月变化
-1.22%
6个月变化
0.86%
年变化
1.49%
